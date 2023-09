Die US-Börsen konnten sich am Freitag zum Ausklang einer schwachen Börsenwoche etwas stabilisieren. Die anhaltenden Sorgen über die Zinsen und die Konjunktur dämpfte die Stimmung der Marktteilnehmer aber unverändert. Ein weiterer Belastungsfaktor ist die Verschärfung der Spannungen zwischen China und den USA. So lässt die US-Regierung prüfen, ob Huawei in seinem neuen Smartphone einen Chip verwendet hat, der gegen die US-Sanktionen verstößt. Der Dow Jones beendete am Freitag den Handel mit einem Plus von 0,22 % bei 34.576 Punkten, während der marktbreitere S&P 500 um 0,14 % auf 4.457 Punkten zulegte. Auch der Nasdaq 100 stieg ebenfalls um 0,14 % und schloss bei 15.280 Punkten. Unterdessen deutet sich der nächste große IPO an: Der Sandalenhersteller Birkenstock will offenbar noch in dieser Woche seinen Börsengang in New York verkünden. Das Unternehmen wird voraussichtlich mit mindestens 8 Mrd. $ bewertet. Der erste Handelstag könnte schon am 9. Oktober stattfinden. Der Dax erholte sich heute Morgen weiter und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,37 % bei 15.799 Punkten.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken