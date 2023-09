Gestern gab die CHAPTERS Gruppe die Ausgliederung ihrer Immobiliendienstleistungen, bestehend aus vier operativen Gesellschaften, im Rahmen eines 100%igen Management-Buy-outs bekannt. Die ausgegliederten Unternehmen werden im Jahr 2022 zusammen einen Umsatz von ca. EUR 16 Mio. und ein bereinigtes EBTIDA von ca. EUR 3 Mio. erzielen (pro forma). CHAPTERS betonte, dass die Abspaltung einen positiven Effekt auf den zum 31.12.2022 berechneten Basiswert des Unternehmens in Höhe von ca. EUR 0,07 je Aktie hat, was einen spürbaren Wertzuwachs durch CHAPTERS widerspiegelt. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch hat sich CHAPTERS von einem im Vergleich zu den anderen Portfoliounternehmen relativ margenschwachen Geschäft getrennt und hat die Möglichkeit, die Mittel zu reallokieren, um die Strategie zur Akquisition weiterer Vertical Market Software (VMS)-Unternehmen weiter zu verfeinern. Die Analysten von AlsterResearch belassen ihre Schätzungen vorerst unverändert. Die Experten von AlsterResearch werden ihr Modell mit dem Halbjahresbericht des Unternehmens aktualisieren, der in den kommenden Wochen veröffentlicht werden dürfte. AlsterResearch bekräftigt das Kursziel und das BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG





