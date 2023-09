Der Uranmarkt bleibt heiß und ein Preistest könnte unmittelbar bevorstehen. Wir erklären, warum. Die transformative Umstrukturierung von Latitude Uranium hat das Unternehmen stark positioniert, diversifiziert und das Risiko reduziert. Insbesondere der Erwerb des Angilak-Projekts war ein kluger Schachzug, da hier in der Vergangenheit bereits 95 Mio. USD investiert wurden. Und wieder wird ein Unternehmen aus Consolidated Uranium ausgegliedert: Premier American Uranium schloss seine Privatplatzierung mit fast 7 Mio. CAD zu einem Preis von 1,50 CAD pro Einheit ab. Unternehmen im Überblick: Latitude Uranium Inc. - https://latitudeuranium.com ISIN: CA50545P3097 , WKN: A3DE7M , FRA: EI1.F Weitere Videos von Latitude Uranium Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/latitude-uranium-inc/ Consolidated Uranium Inc. - https://www.consolidateduranium.com/ ISIN: CA45935R1055 , WKN: A3CVY0 , FRA: 1WM.F , TSXV: CUR.V Weitere Videos von Consolidated Uranium Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/consolidated-uranium-inc/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Uran Uranium Market Analysis & Research Exploration Company Presentation Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV