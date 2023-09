Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Covered Bonds-Neuemissionsmarkt ist früh und mit ordentlichem Schwung aus der Sommerpause zurückgekehrt, so die Analysten der DekaBank.Die ersten neuen Anleihen seien, auch dank attraktiver Neuemissionsprämien, auf großes Käuferinteresse gestoßen. Im weiteren Verlauf habe die Zeichnungsbereitschaft allerdings etwas nachgelassen, unter anderem wegen der fehlenden Ersatzkäufe der EZB. Es hätten aber trotzdem bisher alle neuen Anleihen sicher platziert werden können. Dennoch würden die erhöhten Neuemissionsprämien auf den Sekundärmarkt drücken, hier werde eine Spread-Anpassung folgen müssen. Denn im September sei mit einer Reihe von Neuemissionen zu rechnen, vor allem von italienischen Häusern, die aus regulatorischen Gründen noch Nachholbedarf hätten. Mit Interesse werde auf die ersten 10-jährigen Neuemissionen gewartet. In den letzten Monaten habe sich kein Emittent in dieses Laufzeitfenster gewagt, auch, weil aufgrund der inversen Zinskurve die absolute Rendite für Investoren weniger attraktiv sei. (Volkswirtschaft Prognosen September 2023) (11.09.2023/alc/a/a) ...

