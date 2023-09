Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig gab es am Freitag keine wesentlichen Impulse für das Geschehen an den Finanzmärkten und doch wechselte die Marktstimmung zwischen Zinshoffnungen und Zinssorgen hin und her, so die Analysten der Helaba.Der Ausgang der EZB-Ratssitzung in dieser Woche scheine so offen zu sein wie lange nicht und daher bestehe das Risiko erhöhter Volatilität, nicht nur am entscheidenden Donnerstag. Mit dem ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen werde es auf der Datenseite aber erst morgen nochmal interessant. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...