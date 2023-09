Wien (www.anleihencheck.de) - Das Highlight in dieser Woche stellt sicher die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank dar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Bezug auf die Leitzinsentscheidung stehe eine Pause oder eine neuerliche Zinsanhebung um 25 Basispunkte zur Auswahl. Wesentlich seien drei Kriterien: 1) zugrundeliegende Inflation, 2) Inflationsaussichten, 3) Stärke der geldpolitischen Transmission. Es sei klargemacht worden, dass die Entscheidung auf Grundlage der eintreffenden Daten gefällt werden solle. Doch ohne Bewertung der Informationen der vergangenen Wochen werde es nicht gehen, und so würden unter anderem auch die neuen Wirtschaftsprognosen eine beutende Rolle spielen. Die Teuerungsraten hätten seit der letzten Zinssitzung nicht überrascht, was aber bedeute, dass der zugrundeliegende Preisdruck nur sehr langsam abgenommen habe. ...

