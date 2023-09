Hannover (www.anleihencheck.de) - Lustlos und mit wenig Dynamik verlief der Freitagshandel an den europäischen und amerikanischen Anleihemärkten, so die Analysten der Nord LB.Es hätten neue Nachrichten gefehlt.Die Inflationsrate in Deutschland sei im August nur marginal zurückgegangen und lag y/y bei 6,1% (Juli: 6,2%). Gegenüber dem Vormonat Juli seien die Verbraucherpreise sogar um 0,3% gestiegen. Vor allem die Preise von Nahrungsmitteln sowie Energie würden die Inflationsrate hoch halten. Ohne Berücksichtigung dieser habe die Gesamtteuerung im August unverändert gegenüber Juli bei y/y 5,5% gelegen. Der inflationserhöhende Basiseffekt aus dem von Juni bis August 2022 gültigen 9-Euro-Ticket habe sich im August zum letzten Mal aus und fällt ab September weg gewirkt. ...

