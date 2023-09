Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen handeln in Anbetracht der nur schwachen Wirtschaftslage auf erstaunlich niedrigem Niveau, so die Analysten der DekaBank.Die Neuemissionspause während der Sommerferien habe die Spreads am Kassamarkt zusätzlich unterstützt. Vor allem aber seien die Geschäftsergebnisse großer europäischer Unternehmen zum zweiten Quartal überwiegend recht gut ausgefallen und einige Firmen hätten trotz einbrechender Stimmungsindikatoren ihre Prognosen für die zweite Jahreshälfte sogar etwas angehoben. Die Wiederaufnahme des Neuemissionsmarktes nach der Sommerpause habe bisher gut funktioniert. Die meisten Anleihen seien kräftig gezeichnet worden und hätten auch im Sekundärmarkt gut performen können. Das absolute hohe Renditeniveau lasse Unternehmensanleihen weiterhin attraktiv erscheinen. (Volkswirtschaft Prognosen September 2023) (11.09.2023/alc/a/a) ...

