Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stehen wichtige Konjunktur- und Inflationszahlen sowie die EZB-Ratssitzung auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Zuletzt habe es vermehrt Wortmeldungen aus dem Lager der EZB-Falken gegeben, die Zweifel an einer Zinspause hätten aufkommen lassen. Nach Einschätzungen der Analysten gebe es aber Argumente für eine abwartende Haltung. Zwar sei die Inflation in der Eurozone noch unerwünscht hoch und klar oberhalb des EZB-Ziels, der Zenit sei aber überschritten und auf den Vorstufen gebe es Entspannungssignale. Zudem seien die konjunkturellen Perspektiven getrübt und die Geldmengenaggregate M1 und M3 würden schrumpfen. ...

