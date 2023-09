Der Batteriehersteller BMZ Group will einen Produktionsstandort in Nordmazedonien eröffnen. Das entsprechende Abkommen mit der dortigen Regierung wurde bereits unterzeichnet. Bis 2028 sollen dort mehr als 60 Produktionslinien entstehen. Nach eigenen Angaben will BMZ mit der Batterieproduktion zunächst in einem angemieteten Gebäude in der Metropolregion Skopje starten. Zeitgleich sollen drei Units, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...