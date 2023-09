DJ PTA-News: lodgyslife ag: Die Camping Lodge AG erhält den Zuschlag für den Betrieb der Giessenparkanlage - mit Campingplatz, Restaurant und Freibad in Bad Ragaz

Frankfurt am Main (pta/11.09.2023/11:14) - 28. August 2023 - Die Camping Lodge AG in Zug, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der lodgyslife AG, (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710) erhält den Zuschlag für den Betrieb der Giessenparkanlage mit Campingplatz, Restaurant und Freibad in Bad Ragaz, Schweiz, ab dem 1. Januar 2024.

Die Bekanntgabe erfolgte anlässlich einer Medienkonferenz des Gemeinderates von Bad Ragaz am 28. August 2023 und ist ein Zeichen des Vertrauens der Gemeinde in die Camping Lodge AG als Betreiberin dieser beliebten Freizeitanlage. Die gesamte Anlage, bestehend aus dem ganzjährig geöffneten Campingplatz und Restaurant sowie dem saisonal geöffneten Giessenparkbad, überzeugt mit ihrer idyllischen Lage direkt am Rheinufer und mitten im Naherholungsgebiet. Dieses ist sowohl bei der einheimischen Bevölkerung als auch den Tages- und Hotelgästen sehr beliebt und für die Gemeinde Bad Ragaz von grosser wirtschaftlicher und touristischer Bedeutung. Die Camping Lodge AG hat sich im Rahmen eines strengen Ausschreibungsverfahrens unter sieben Bewerbern durchgesetzt. Den Gemeinderat von Bad Ragaz überzeugten vor allem die kurzen Entscheidungswege, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und die Bereitschaft, in die Entwicklung der Anlage zu investieren. Darüber hinaus spielten die kooperative Haltung der Camping Lodge AG während des gesamten Ausschreibungsverfahrens und ihr ausdrückliches Bekenntnis zu einer langfristigen Partnerschaft eine entscheidende Rolle bei der Auswahl. Gemeinderat Göpfi Triet ist überzeugt: «Mit der Camping Lodge AG haben wir einen verlässlichen Partner, der die Anlage weiterentwickeln wird und so zur Attraktivität von Bad Ragaz beiträgt.» «Für den Betrieb der gesamten Anlage Giessenpark mit Freibad, Restaurant und Camping werden wir eine eigenständige Betriebsgesellschaft gründen», erklärt Jan Vyskocil, «Damit soll ein grosser Teil der Wertschöpfung in der Gemeinde bleiben.» Der Zuschlag für die Giessenparkanlage ist ein weiterer Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung der Camping Lodge AG im Campingmarkt Schweiz. Ab Januar 2024 wird das Portfolio der Camping Lodge AG acht Premium-Campingplätze in der Schweiz und Deutschland umfassen, was das Bestreben des Unternehmens bekräftigt, aussergewöhnliche Camping- und Freizeiterlebnisse im gesamten DACH-Raum anzubieten.

