Der südkoreanische Recycling-Spezialist SungEel HiTech will zusammen mit Samsung eine Batterie-Recyclinganlage in Thüringen errichten, konkret im Gewerbegebiet Gera-Cretzschwitz. Dort sollen jährlich 20.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien verwertet werden können. Der Baustart für die 45 Millionen Euro teure Batterie-Recyclinganlage in Gera ist im März 2024 geplant. Die erste von zwei Produktionslinien ...

