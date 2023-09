Martinsried (ots) -- Gilead fördert mit dem THE Oncology Grant weltweit Projekte, die einen datengestützten Ansatz verfolgen, um erkannte Lücken in der Versorgung von metastasiertem Brustkrebs zu schließen.- Erstmalig stehen auch für Organisationen aus Deutschland 220.000 US-Dollar zur Verfügung.- Förderanträge können bis 30. September 2023 online eingereicht werden.Gilead Sciences startet das Förderprogramm "THE Oncology Grant". Damit werden international Projekte gefördert, die dazu beitragen, dass Menschen mit Krebs eine optimale medizinische Versorgung und einen besseren Zugang zu Therapien erhalten. Gefördert werden Initiativen, die die Stimme und die Entscheidungskompetenz der Patient:innen stärken und eine patient:innenzentrierte Versorgung begünstigen sollen. Auch der Aufbau von lokalen Versorgungsstrukturen soll durch den Grant Unterstützung bekommen. Im Fokus sind zudem innovative Projekte, die die Bedürfnisse der Betreuungspersonen, Pflegekräfte und Angehörigen von Menschen mit Krebs in den Blick nehmen und über die bestehende Regelversorgung hinausgehen.Die Anträge sollten demnach innovative Ansätze für mindestens eine der drei Säulen vorschlagen:- Auf- und Ausbau von ehrenamtlichen Organisationskapazitäten- Verbesserung der personenzentrierten Versorgung- Unterstützung von Pflege- bzw. BetreuungspersonenIn Deutschland werden dafür in diesem Jahr Mittel in Höhe von 220.000 US-Dollar zur Verfügung gestellt. Interessierte Organisationen können bis zum 30.09.2023 Förderanträge online über das Gilead Grant-Portal (https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests/apply-europe) einreichen.Schwerpunkt des Programms ist Brustkrebs: Im Jahr 2020 erhielten weltweit 2,3 Millionen Frauen diese Diagnose, 685.000 Frauen starben daran. Ende 2020 lebten 7,8 Millionen Frauen mit einer maximal 5 Jahre zurückliegenden Brustkrebsdiagnose - das macht die Krankheit zur häufigsten Krebsart weltweit.[1]"Überall auf der Welt stehen Frauen mit Brustkrebs vor großen Herausforderungen, wenn sie die bestmögliche Therapie für ihre Erkrankung erhalten wollen", sagt Dr. Christian Macher, Geschäftsführer von Gilead Sciences Deutschland. "Deswegen unterstützen wir mit unseren Programmen vor allem Patient:innen-Verbände, Gesundheitsexpert:innen und gemeinnützige Organisationen, die hart daran arbeiten, Menschen mit schweren Erkrankungen zu helfen." Das globale Grant-Programm von Gilead Sciences fokussiert sich auf Projekte, die gezielt Hürden abbauen, die einer optimalen medizinischen Versorgung im Weg stehen.Über Gilead SciencesGilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das seit über 35 Jahren innovative Arzneimittel für medizinische Bereiche erforscht, entwickelt und vermarktet, in denen ein hoher Bedarf an medizinischem Fortschritt besteht. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die medizinische Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patient:innen weltweit zu verbessern und zu vereinfachen. Das Unternehmen fokussiert sich dabei auf die Bereiche HIV, Virushepatitis, COVID-19, Pilzinfektionen, Lymphome, Leukämien und Brustkrebs. Gilead hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien, und besitzt Niederlassungen in mehr als 35 Ländern weltweit. Für weitere Informationen zu Gilead Sciences besuchen Sie bitte die Website www.gileadsciences.de.[1] World Health Organization, 2023: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancerDE-UNB-1916Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Gilead Sciences GmbHArne NeumeyerFraunhoferstr. 17, 82152 MartinsriedTel.: 0172 8609322, Fax: 089 / 89 98 90 50E-Mail: arne.neumeyer@gilead.comPressekontakt:Dorothea Küsters Life Science Communications GmbHLars BruhnFalkstraße 5, 60487 Frankfurt/MainTel.: 069 / 61 998 15E-Mail: lars.bruhn@dkcommunications.deOriginal-Content von: Gilead Sciences, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41697/5599958