Linz (www.anleihencheck.de) - Der Gouverneur der Bank of England (BoE) hat bereits letzte Woche ein Ende des Zinserhöhungszyklus in Aussicht gestellt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ausschlaggebend dafür sei insbesondere die Entwicklung der Inflation sowie in weiterer Folge die Lohnverhandlungen. Den jüngsten Umfragewerten zufolge seien sowohl die Inflation als auch die mögliche Steigerung der Löhne unter den Erwartungen. Konkrete Infos würden durch die morgige Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten preisgegeben. Sollten diese, der Umfrage entsprechend schwach ausfallen, sei mit einem Ende der Zinsanhebungen zu rechnen. Die EUR/GBP-Range unter Banken sei heute Morgen bei 0,8550 - 0,8590. (11.09.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...