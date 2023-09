So handeln Profis: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zur Sektor-Rotation herunterladen: https://tinyurl.com/55ra886j Der Terminkalender ist in dieser Woche voll mit wichtigen Konjunkturdaten. Kann eine positive Überraschung den DAX endlich aus dem Tiefschlaf reißen und ihn aus seiner Seitwärtsrange befreien - Charttechnikexperte Stefan Klotter, Chefredakteur unseres Börsendienstes FAST BREAK, nimmt zum Start der Woche nicht nur den deutschen Leitindex unter die Lupe, sondern auch den Nasdaq sowie wichtige Growth und Value-Branchen. Ist der Zeitpunkt für die Rotation aus Tech in die defensiven Branchen wie Konsumgüter schon gekommen - Was macht die Europäische Zentralbank am Donnerstag - Und wie sieht es in den Sektoren Banken und Transport aus - Das und mehr im Video!