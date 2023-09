NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid nach einer Präsentationsveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1250 Pence belassen. Der von der britischen Aufsichtsbehörde Ofgem eingeführte neue Rahmen für sogenannte beschleunigte strategische Übertragungsinvestitionen (ASTI), um große strategische Onshore-Stromprojekte zu bewerten und zu finanzieren, werde bei National Grid eine erste Wachstumswelle auslösen, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Montag vorliegenden Studie. Es seien jedoch zukünftig weitere Investitionen erforderlich, etwa im Bereich der unterseeischen Stromnetze./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 04:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 04:46 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BDR05C01

