Heute im gabb: Um 13:06 liegt der ATX TR mit +0.27 Prozent im Plus bei 6971 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.54% auf 23.05 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.45% auf 70.2 Euro und Porr mit +1.40% auf 12.31 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15829 (+0.59%, Ultimo 2022: 13923, 13.69% ytd). - News zu Strabag, DO & CO, Raiffeisen Marktausblick, Research zu SBO ..- Nachlese: KESt-Behaltefrist samt Song dazu, Hans-Jörg Bruckberger, Beatrix Krainer- Kurze zu ams Osarm- Unser Robot sagt: Semperit, Erste Group, Warimpex; Karl Haider führt den 6. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 11.9.: 9/11 2001 selbst brachte nur 1,12 Prozent ATX-Minus- Österreich-Depots: Fette Semperit-Dividende bei wikifolio eingebucht. - wikifolio ...

