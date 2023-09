FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer nach einer hausinternenen Konferenz und einem Auftritt des Managements auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Wegen niedrigerer Vergleichszahlen dürfte das zweite Halbjahr beim Außenwerbespezialisten besser als die ersten sechs Monate ausfallen, resümierte Analystin Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie ihren Eindruck aus den Gesprächen. Das vierte Quartal biete dabei Potenzial für Überraschungen./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:48 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007493991

