Der Krypto Presale von Shiba Memu hat soeben die Marke von 2 Millionen Dollar überschritten und liegt jetzt bei $2,6m. Dies ist ein großer Erfolg für das von der Community geführte Meme-Coin-Projekt, das große Visionen für eine Zukunft hat, in der Meme-Coins ohne Nutzen kaum mehr als eine ferne Erinnerung sein werden. Der native Token von Shiba Memu, SHMU, hat bereits seine erste Notierung an einer Krypto-Exchange angekündigt. Im November, nach Abschluss des Presale, wird er an der Bitmart-Börse ...

