Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Juni wuchs die Wirtschaft Großbritanniens unerwartet deutlich um 0,5 Prozent, was zur Folge hatte, dass in der Erstschätzung 0,2 Prozent Wachstum für Q2 gemeldet wurden, so die Analysten von Postbank Research.Am Arbeitsmarkt beschleunige sich unterdessen der Aufwärtsdruck auf die Löhne: Nach aufwärts revidierten 7,2 Prozent im Mai seien diese im Juni 8,2 Prozent zum Vorjahr gestiegen. ...

