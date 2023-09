Das Verbundprojekt HyMon will ein intelligentes System zur permanenten Zustandsüberwachung von Wasserstofftanks entwickeln. Dieses soll die derzeit vorgeschriebenen Sichtprüfungen ersetzen und die Sicherheit der H2-Drucktanks deutlich erhöhen. Bislang werden die H2-Tanks in Fahrzeugen nur von außen auf Beschädigungen untersucht, was dem Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit ...

