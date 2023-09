Der Platinpreis befindet sich aktuell in einer interessanten Phase. Mit einem Stand von 903 US-Dollar zum Wochenstart hat er bereits einen leichten Anstieg gegenüber dem vorherigen Wochenschluss bei 896 US-Dollar verzeichnet. Das entspricht einer positiven Veränderung von 0,79 Prozent. Aber ist das ein Anzeichen für eine Trendwende oder nur eine kurzfristige Erholung? In der heutigen Analyse werden wir die entscheidenden Faktoren unter die Lupe nehmen.Anzeige:Die Zone um die 900 US-Dollar hat sich in der Vergangenheit als bedeutsam erwiesen. Diese ...

