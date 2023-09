Sebastian McCoskrie Head of IR der CLIQ Digital am Samstag auf der 19. IR Fahrt der Rüttnauer Research CLIQ Digital ist ein Schnellimbiss und kein Sternerestaurant. Mit diesen Worten stellte Sebastian McCoskrie, Head of IR, seine CLIQ auf der 19. IR Fahrt der Rüttnauer Research kurz und prägnant vor. Mit dem entscheidenden Zusatz: "… aber dafür besetzen wir unsere Tische 5mal pro Abend". Und das bringt es auf den Punkt. CLIQ Digital will kein "billiger Netflix" mit Anspruch auf selbsterstellten Kontent, Blockbusterserien und Filmpreise sein. Nein, CLIQ Digital sieht sich als Marketingmaschine, ...

