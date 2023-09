Wien (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management hat sein Liquidity-Solutions-Team mit Yesim Aygün als neuer Relationship Managerin verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie bringe umfangreiche Erfahrung in der Betreuung von KVGen, Asset Managern und institutionellen Kunden mit und solle den weiteren Wachstumskurs von BNPP AM im Bereich Geldmarktfonds und Liquiditäts-Lösungen unterstützen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...