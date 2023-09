Wien (www.fondscheck.de) - Wilhelm Wildschütz macht zukünftig in ETFs: Der ehemalige Anleihenchef von Flossbach von Storch wird bei Lampe Asset Management eine Plattform aufbauen, die auf Anleihen-ETFs setzt, so die Experten von "FONDS professionell".Der ehemalige Anleihenchef von Flossbach von Storch, Wilhelm Wildschütz, wechsele Mitte September zu Lampe Asset Management und werde dort als Head of Fixed Income Solutions eine neue ETF-Plattform aufbauen. Der Anleihenprofi werde für Lampe Asset Management aktiv gemanagte Renten-ETFs entwickeln, die eine Alternative zu den üblichen Bondfonds darstellen sollten. Darüber berichte das "Manager Magazin". ...

