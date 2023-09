Die Wartungstochter Lufthansa Technik sieht Wachstumschancen im Geschäft mit der Bundeswehr - und könnte schon bald die neuen F35-Tarnkappenbomber der Bundeswehr warten. Die Lufthansa-Wartungstochter Lufthansa Technik will ihr Militärgeschäft in den nächsten Jahren deutlich ausbauen. "Auch wenn das Geschäft mit militärischen Kunden gemessen am Gesamt-umsatz des Weltmarktführers Lufthansa Technik noch relativ gering ist, verspricht es vor -allem in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...