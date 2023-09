Nachdem die BYD-Aktie bis Mitte August zwischenzeitlich stark an Wert verloren hatte, konnte sie in der zweiten Monatshälfte einen Großteil der Verluste wieder wettmachen. Die Erholung ist jedoch ins Stocken geraten. Der Kampf zwischen Bulle und Bär ist in vollem Gange. Darauf müssen Trader jetzt achten. Ein Beschleuniger für die dynamische Erholung in den letzten drei Wochen war unter anderem das am 14. August entstandene Gap. Die Aktie lief in dieses herein und schloss es schließlich am 04. September. ...

