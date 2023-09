Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

GG00BMH3TR59 The Schiehallion Fund Ltd. 11.09.2023 GG00BJ0CDD21 The Schiehallion Fund Ltd. 12.09.2023 Tausch 1:0,7601

US86804F2020 Super League Gaming Inc. 11.09.2023 US86804F3010 Super League Gaming Inc. 12.09.2023 Tausch 20:1

FR001400HMK8 Vergnet S.A. 11.09.2023 FR001400JXA2 Vergnet S.A. 12.09.2023 Tausch 25000:1

SE0014730719 Chromogenics AB 11.09.2023 SE0020847481 Chromogenics AB 12.09.2023 Tausch 100:1

