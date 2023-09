Die Stabilisierung der US-Börsen hat sich am Montag fortgesetzt. Vor den am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA hielt sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen. Die positive Stimmung erreicht die Plug-Power-Aktie allerdings nicht. Der Titel gibt auch heute wieder nach und steuert jetzt auf einen besonders kritischen Punkt zu.Vor den am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA hielt sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen, denn diese Daten dürften in die Leitzinsentscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...