Sitka Gold kann auch hochgradig: 3,81 Unzen Gold auf 1,2 Metern im Yukon!

Anzeige / Werbung Sitka Gold liefert immer wieder ab. Diesmal sogar mit besonders hohen Goldgehalten. Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF; OTCQB:SITKF) kann auch hochgradig! Das belegt das jüngste Bohrloch DDRCCC-23-46 aus der Serie der laufenden 10.000 m Sommerbohrungen auf dem RC-Goldprojekt im Yukon.Mit Werten von bis zu 3,81 Unzen über 1,2 Meter lieferte DDRCCC-23-046 die bisher mit Abstand höchsten gemessenen Goldgehalte der gesamten Explorationsgeschichte auf dem Projekt. Die gesamte Bohrung ergab 56,0 m mit 1,23 g/t Au ab 134,0 m, darunter 9,7 m mit 2,81 g/t Au ab 168,0 m und 38,2 m mit 4,15 g/t Au ab 320,8 m. Außergewöhnlich ist insbesondere ein Abschnitt von 4,3 m mit 33,10 g/t Au ab 326,1 m, einschließlich der 1,2 m mit 108,00 g/t Au ab 327,8 m. Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold kommentierte: "Bohrloch DDRCCC-23-046 lieferte unseren bisher hochgradigsten Abschnitt mit bemerkenswerten 108,00 Gramm pro Tonne Gold auf 1,2 Metern innerhalb von 4,3 Metern mit 33,10 Gramm pro Tonne Gold. Gehalte dieser Art sind für ein reduziertes intrusionsbezogenes Goldsystem ziemlich außergewöhnlich. Zusammen mit mehreren anderen hochgradigen Bohrabschnitten und Gesteinsproben, die wir bis dato erhalten haben, scheinen sie darauf hinzuweisen, dass das Goldsystem im Clear Creek Intrusive Complex (siehe Abbildung 1) eine hochgradige Komponente aufweist. Bohrloch 46 bestätigt, dass sich die anhaltende Goldmineralisierung östlich der aktuellen Ressourcengrenze fortsetzt, und unterstreicht das Potenzial, dass sich die Mineralisierung über mindestens 550 Meter bis zur Zone Saddle erstreckt, wo begrenzte frühere Testbohrungen einige sehr ermutigende Werte ergaben, wie etwa 18,8 Meter mit 1,34 g/t Gold." Cor wertete die Ergebnisse von Bohrloch 46 als einen weiteren Beweis für das Entdeckungspotenzial im Intrusionskomplex Clear. Abbildung 1: Übersichtskarte der nördlichen Ausdehnung des Intrusionskomplexes Clear Creek. Gelbe Sterne zeigen an, wo Gesteinsproben oder Bohrlochabschnitte >10 g/t Gold ergeben haben. Abbildung 2: Übersichtskarte mit dem Standort von DDRCCC-23-046



Abbildung 3: Querschnitt A mit DDRCCC-23-046 Das Unternehmen hat im Rahmen seines laufenden Diamantbohrprogramms 2023 bei RC Gold, für das bis zu 10.000 Meter an Bohrungen geplant sind, 14 Bohrlöcher mit insgesamt etwa 6.000 Metern abgeschlossen. Die Analyseergebnisse von weiteren 8 bereits abgeschlossenen Bohrlöchern stehen noch aus. Abbildung 4: Diese Übersicht (von Banyan Gold) zeigt die wichtigsten Player des neuen Yukon Goldrush sehr gut im Überblick. Fazit: Es könnte sich noch als ein gewaltiger strategischer Vorteil für Sitka erweisen, dass die Bohrungen nicht nur regelmäßig überdurchschnittlich hohe Gramm-Meter-Werte liefern, sondern immer wieder auch einen dezidiert hochgradigen Kern aufweisen (der natürlich in die Durchschnittsberechnung eingeht). Die umgerechnet 3,81 Unzen Gold über 1,2 Meter sind ein neuer Spitzenwert auf dem RC Projekt, der belegt, wie goldgesättigt das System ist. Zu Recht weist CEO Cor Coe darauf hin, dass nicht alle intrusionsbedingten Projekte (im Yukon) diesen Bonus aufweisen. Bis zu einem gewissen Grad lassen sich Projekte durch die schiere Menge an Bohrungen und durch Geld ausweiten. Besser ist es aber, höherwertige und im Vergleich zu den direkten Wettbewerbern höhergradige Unzen mit weniger Bohrungen zu finden. Genau das scheint Sitka zu gelingen, weshalb gute Chancen bestehen, dass mit der laufenden Bohrkampagne nicht nur die gemessene Unzenzahl auf dem Projekt steigen wird, sondern der auch deren Durchschnittsgehalt.

