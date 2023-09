Baden-Baden (ots) -"Ramstein - das durchstoßene Herz" - Nominierung "Bester Fernsehfilm" / Christoph Schauer und Max Filges für "Höllgrund" - Nominierung "Beste Musik Fiktion"Der SWR drückt die Daumen: Zwei SWR Produktionen wurden für den Deutschen Fernsehpreis 2023 nominiert. "Ramstein - das durchstoßene Herz" hat Chancen auf eine Auszeichnung in der Kategorie "Bester Fernsehfilm". In der Kategorie "Beste Musik Fiktion" gehen Christoph Schauer und Max Filges für "Höllgrund" ins Rennen. Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 für herausragende Leistungen für das Fernsehen vergeben. Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2023 findet am 27. und 28. September in Köln statt."Ramstein - das durchstoßene Herz"Das Flugunglück von Ramstein am 28. August 1988 war eine der folgenreichsten Katastrophen der Nachkriegsgeschichte. Ein Volksfest mit spektakulärer Flugschau endete durch den Zusammenstoß dreier Flugzeuge mit 70 Todesopfern und hunderten Verletzten. Sensibel und komplex entfaltet "Ramstein - das durchstoßene Herz" die Folgen und die Schicksale der Beteiligten. Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt und Regisseur Kai Wessel gestalteten den Film auf Basis der realen Ereignisse. Es spielen unter anderen Max Hubacher, Trystan Pütter, Elisa Schlott, Jan Krauter, Alina Stiegler, Ron Helbig, Oliver Reinhard und Therese Hämer. Redaktion: Claudia Gerlach-Benz, Manfred Hattendorf, Monika Denisch. Produziert wurde "Ramstein - Das durchstoßene Herz" von der FFP New Media im Auftrag des SWR."Höllgrund"Die achtteilige Serie "Höllgrund" spielt in einem auf den ersten Blick überaus beschaulichen Dorf im Schwarzwald, wo es zu einer ganzen Reihe mysteriöser Todesfälle kommt. In der Folge wird nicht nur die Beschaulichkeit fragwürdig, auch dem vertrauten Klischee des allzeit guten Landarztes geht es an den Kragen. Creator der Serie ist Marc O. Seng, der gemeinsam mit Maike Rasch die Drehbücher schrieb, inszeniert haben Lea Becker und Hanno Olderdissen. Es spielen unter anderem Lou Strenger, August Wittgenstein und Heiner Lauterbach. Musik: Christoph Schauer und Max Filges. Redaktion: Katharina Dufner. Eine Produktion von Studio Zentral für den SWR.Fotos über ARD-Foto.deWeitere Infos unter: http://swr.li/zwei-nominierungen-fuer-deutschen-fernsehpreis-2023SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5600620