Leipzig (ots) -Ab 2024 moderiert Tino Böttcher (40) das ARD-Mittagsmagazin. Den Sport in der Sendung präsentiert Ex-Bobfahrerin und Olympiasiegerin Mariama Jamanka (33). Das ARD-Mittagsmagazin, die ARD-Sendung Brisant und der MDR-Nachmittag kommen künftig aus einer neuen Gemeinschaftsredaktion "Tagesmagazine und Dialog".1989 gegründet - als Reaktion von ARD und ZDF auf ein gestiegenes Informationsbedürfnis in einer Welt im Umbruch - kommt das ARD-Mittagsmagazin ab 2024 nun aus Leipzig, und damit aus einem der zentralen Orte der Friedlichen Revolution. Mit einer verdoppelten Sendefläche von knapp zwei Stunden wird es noch mehr Dialog und Perspektivvielfalt bieten.Karola Wille, MDR-Intendantin:"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, vor und hinter der Kamera ein starkes Team zusammenzustellen, das Qualitätsjournalismus auf Augenhöhe mit unserem Publikum leben wird. Das neue ARD-Mittagsmagazin unter Federführung des MDR wird künftig noch mehr die regionale Vielfalt der gesamten Bundesrepublik abbilden - von Görlitz bis Aachen, von der Zugspitze bis Rügen. Es wird ein Schaufenster der Regionen, nah an den Menschen, konstruktiv und dialogisch mit einer publizistischen Grundfarbe Zuversicht - das ist das Versprechen des neuen MIMA. Die ARD stärkt ihr Engagement im Osten und zugleich das Informationsprofil des Ersten Deutschen Fernsehens."Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin:"Das Mittagsmagazin ist eine Institution. Wir freuen uns, dass es 2024 in neuem Glanz und doppelt so lange wie bisher im Ersten erstrahlt: zwei Stunden hintergründige Information aus allenRegionen der ARD und ganz nah an den Menschen. Wir danken dem Federführer MDR, dass er das MIMA für die ARD künftig aus Leipzig sendet. Es ist dem MDR gelungen, mit Tino Böttcher und Mariama Jamanka zwei neue und profilierte Köpfe für die Moderation zu gewinnen, die uns künftig kompetent über die Mittagszeit begleiten werden."Hauptmoderator der rund zweistündigen Live-Sendung am Mittag wird Tino Böttcher. Nach seinem Studium in Jena und Weimar volontierte er beim MDR. Seitdem moderiert der 40-Jährige zahlreiche Live-Sendungen, wie den MDR Sachsenspiegel und die Nachmittagssendung MDR um 2 und ist zudem seit 2022 regelmäßig bei tagesschau24 im Einsatz. Böttcher vereint für den MDR damit zwei Kernkompetenzen: hohe Live-Sicherheit und Nähe zu den Menschen. Als Moderator zeichnet er sich durch exzellentes, präzises und kritisches Nachhaken aus - das Publikum schätzt seine zugewandte und authentische Präsenz.Tino Böttcher:"Ich freue mich darauf, künftig pünktlich zur Mittagszeit die wichtigsten Themen des Tages servieren zu dürfen - und bin davon überzeugt, dass den Zuschauerinnen und Zuschauern unser Menü aus aktuellen Informationen, hintergründigen Berichten, Talks und Service gut schmecken wird. Ich bin unglaublich stolz, eine so renommierte Sendung präsentieren zu dürfen und trete in riesige Fußstapfen meiner Moderationskolleginnen und -kollegen, die das Mittagsmagazin in den vergangenen 34 Jahren journalistisch geprägt haben."Vertreten wird Tino Böttcher von Wiebke Binder, die seit 2014 die Hauptausgaben von MDR Aktuell moderiert und bundesweit bereits durch verschiedene Sondersendungen im Ersten (z.B. ARD Extra) bekannt ist.Bob-Olympiasiegerin moderiert Sport im ARD-MittagsmagazinMit Mariama Jamanka wird ab Januar eine prominente Ex-Profisportlerin den Sport im ARD-Mittagsmagazin präsentieren. Die 33-jährige ist seit zwei Jahren für den MDR als Co-Kommentatorin und Interviewerin im Bob-Team des Wintersports im Ersten unterwegs. Außerdem studiert sie parallel in Berlin Psychologie. Als Mitglied des Ethikrates des DOSB ist Mariama Jamanka auch weiterhin nah am deutschen Spitzensport - die ideale Besetzung für die Neuausrichtung der Sport-Inhalte im MIMA.Mariama Jamanka:"Im kommenden Jahr stehen mit der Fußball-EM im eigenen Land und den Olympischen Spielen in Paris gleich zwei Großereignisse an, die viele Menschen begeistern. Zugleich interessiert sich das Publikum für Breitensport und Fitnessthemen, Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen. Ich freue mich außerordentlich, diese sportliche Vielfalt zeigen, einordnen und stärken zu dürfen."Ebenfalls im Team der MIMA-Sportmoderation ist Stephanie Müller-Spirra, die als Gesicht der Sportschau im Ersten und von Sport im Osten insbesondere vor Ort bei Fans und Sportteams berichten wird.Neue Gemeinschaftsredaktion "Tagesmagazine und Dialog"Für die Übernahme des ARD-Mittagsmagazins stellt sich der Mitteldeutsche Rundfunk redaktionell neu auf: Die starken tagesaktuellen Redaktionen ARD-Brisant und MDR-Nachmittag verschmelzen ab 1. Januar 2024 im MDR zu einer neuen großen Gemeinschaftsredaktion "Tagesmagazine und Dialog". Sie produziert künftig das ARD-Mittagsmagazin, das ARD-Infotainment-Magazin Brisant sowie die regionale Nachmittagssendung MDR um 4 - und damit in ARD-Wochen mehr als vier Stunden Liveprogramm für das Erste und das Dritte täglich. Gleichzeitig werden in der Redaktion informative journalistische Inhalte für den digitalen Kosmos rund um die ARD-Mediathek, tagesschau.de, brisant.de und Social Media-Plattformen erstellt. Innovative Dialogformate verbinden künftig die linearen und non-linearen Welten der Ausspielwege miteinander.Gesteuert wird die neue Redaktion "Tagesmagazine und Dialog" von Annette Just, die seit 2018 die Redaktion Brisant leitet. Stellvertreterin und verantwortlich für die Bereiche Dialog, Produktentwicklung und Digitales wird Stefanie Undisz, seit 2021 Redaktionsleiterin des bisherigen MDR-Nachmittags. Kirsten Engelhard, bisher hauptverantwortlich für crossmediale Projekte in der Chefredaktion, wird Team-Leiterin des neuen ARD-Mittagsmagazins.Nach einem Volontariat beim MDR begann Annette Just u.a. als Redakteurin für die Spielfilmredaktion. 