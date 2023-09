EQS-Ad-hoc: Orange Horizon Capital Group S.A. / Schlagwort(e): Delisting

Orange Horizon Capital Group S.A.: beschließt Antragstellung auf Einstellung der Notierung (Delisting) im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf



11.09.2023 / 17:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Orange Horizon Capital Group S.A. beschließt Antragstellung auf Einstellung der Notierung (Delisting) im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf Leudelingen (Leudelange), Luxemburg, 11. September 2023 - Der Verwaltungsrat der Orange Horizon Capital Group S.A. ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, die Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft (ISIN LU2392534405) im allgemeinen Freiverkehr an der Börse Düsseldorf zu beantragen (sog. "Delisting"). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft wird daher kurzfristig ein entsprechendes Schreiben an die BÖAG Börsen AG senden, mit dem das Delisting beantragt wird. Über den Antrag der Gesellschaft auf Delisting entscheidet die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf. Der Handel in den Aktien der Gesellschaft im allgemeinen Freiverkehr an der Börse Düsseldorf wird voraussichtlich mit Handelsschluss am 31. März 2024 enden. Der Beschluss zum Delisting erfolgte, da der wirtschaftliche Nutzen der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf den damit verbundenen Aufwand nicht mehr rechtfertigt. Mit dem Delisting ist eine Reduzierung des künftigen Verwaltungs- und Kostenaufwands der Gesellschaft zu erwarten. Kontakt : Orange Horizon Capital Group S.A. 2-4, rue du Chateau d'Eau L-3364 Leudelingen (Leudelange), Luxemburg Telefon: +352 27768343 E-Mail: contact@orangehorizoncapital.com



