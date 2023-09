Frankfurt (ots) -



Die "Frankfurter Rundschau" meldet in ihrer Dienstagsausgabe, 12. September 2023:



Klar ist bisher nur, dass Sahra Wagenknechts Beziehung zur Linken komplett zerrüttet ist. Doch bevor sie aus der Politik-WG endgültig auszieht, reißt sie erst mal Stück für Stück die Tapete von den Wänden. Bei schmerzhaften Trennungen ist das manchmal so. In der Politik sind schmutzige Scheidungen allerdings ein Risiko. Niemand behält die Sympathie auf ewig, und wer heute fasziniert, kann morgen schon als Nervensäge gelten. Sahra Wagenknecht hat daher viel zu verlieren. Nächste Schritte sollten gut geplant sein.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5600640

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken