NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analyst William Woods beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Frage, wie sich Konsumenten in der Zukunft verhalten. Sein Fokus lag dabei auf Online-Händlern wie Zalando, die viele Produkte und Marken abdecken. Diese würden zwar weiter gebraucht, doch dürften Konsumenten eine emotional noch stärkere Bindung an Marken aufbauen. Dies spiele eher Markenherstellern in die Karten als Händlern wie Zalando. Deren Geschäftsmodell sei mittlerweile altmodisch./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 04:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 07:43 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

