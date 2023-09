DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Swiss Re gefragt

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Kursgewinnen hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Vor einigen möglicherweise richtungsweisenden Terminen im weiteren Wochenverlauf wagten sich die Anleger jedoch nicht zu weit vor.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.972 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber, unverändert schlossen drei Aktien. Umgesetzt wurden 16,17 (zuvor: 16,97) Millionen Aktien.

Am Mittwoch stehen in den USA die stark beachteten US-Verbraucherpreise auf der Agenda und am Donnerstag die Einzelhandelsumsätze. Beide Daten haben das Potenzial, Einfluss auf den Zinsentscheid der US-Notenbank in der kommenden Woche zu nehmen. Am Markt überwiegt aktuell die Annahme, dass die Federal Reserve die Zinsen dieses Mal nicht erhöhen wird.

Ebenfalls am Donnerstag dieser Woche gibt die Europäische Zentralbank das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekannt. Auch hier wird mit unveränderten Zinsen gerechnet.

Derweil stehen dem schweizerischen Aktienmarkt möglicherweise einige Veränderungen ins Haus. Indexbetreiberin SIX überprüft derzeit mögliche Änderungen der Indizes SMI, SMIM und SLI. Unter anderem konsultiert SIX den Markt zu der Frage, ob der SMI auf 30 von 20 Titel erweitert werden soll.

Angeführt wurde der Leitindex von Swiss Re, die um 1,6 Prozent stiegen. Der Rückversicherer erwartet, dass die Wachstumsdynamik in der Nichtleben-Rückversicherung andauert. Im Windschatten von Swiss Re verbuchten auch Swiss Life (+0,9%) und Zurich (0,9%) Kursgewinne.

Novartis gewannen 0,2 Prozent. Die Tochter Sandoz hat mit Samsung Bicepis einen Vertrag zur Kommerzialisierung einer Antikörpertherapie für verschiedene Autoimmunerkrankungen geschlossen. Roche verloren hingegen 1,1 Prozent. Das Unternehmen veranstaltete am Montag seinen "Pharma Day".

Unter den Nebenwerten verbesserten sich Meyer Burger um 5,2 Prozent. Der Photovoltaik-Hersteller hat eine strategische Partnerschaft mit Helion Energy vermeldet.

September 11, 2023 11:44 ET (15:44 GMT)

