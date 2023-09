Die Indivumed Services GmbH, ein Unternehmen von Crown Bioscience, meldete, dass ihr Standort Hamburg die Laborakkreditierung des College of American Pathologists (CAP) erhalten hat. Die Akkreditierung des CAP gilt in der Branche als höchster Maßstab für die Qualitätskontrolle von Laboratorien. Sie ist Spitzenlaboren vorbehalten, die bei der Untersuchung klinischer Bioproben höchste Standards in Bezug auf Qualität, Genauigkeit und Konsistenz erfüllen und einhalten. Mit dieser Auszeichnung zählt Indivumed Services zu den besten 10 Prozent aller Labore der Welt. Dies unterstreicht den Einsatz des Unternehmens für herausragende Labordienstleistungen.

Die Auszeichnung stärkt den weltweiten Ruf von Indivumed Services bei der Bereitstellung und Analyse klinischer Bioproben und ebnet gleichzeitig den Weg für die künftige CLIA-Zertifizierung (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Diese Zertifizierung ermöglicht die Analyse von Patientenproben in allen Phasen klinischer Studien und gewährleistet eine fachkundige, durchgängige Unterstützung von der Assay-Entwicklung unter Nutzung der branchenführenden Biobank von Indivumed Services bis hin zur Analyse von Proben aus der nachrangigen klinischen Forschung.

Insgesamt sorgt die CAP-Akkreditierung von Indivumed Services für eine gesteigerte Flexibilität des Unternehmens und ermöglicht die Erweiterung seines Dienstleistungsangebots auf neue Märkte. Dies wird zu stärkeren Kooperationen führen, von denen letztendlich sowohl Bestandskunden als auch Neukunden profitieren werden.

Simone Hubo, PhD, Vice President des Bereichs Quality and Regulatory Affairs von Indivumed Services, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Dank dieser Akkreditierung können unsere Kunden sicher sein, dass die von Indivumed Services bereitgestellten Proben und Analysen von branchenführender Qualität sind. Das bedeutet, dass sie darauf vertrauen können, dass das Labor weltweit höchste Qualitätsstandards erfüllt."

Armin Spura, PhD, Chief Executive Officer von Crown Bioscience, ergänzte dies wie folgt: "Als Crown Bioscience Indivumed Services als potenziellen Übernahmekandidaten identifizierte, sprach uns vor allem die hohe Qualität der operativen Teams und die Fähigkeit des Unternehmens an, Kunden beim Übergang von der präklinischen zur klinischen Entwicklung zu unterstützen. Der Erhalt der CAP-Akkreditierung bestätigt diese Einschätzung und bestärkt uns in unserem Engagement, unsere translationalen Forschungsplattformen weiterzuentwickeln, um herausragende Optionen zur Überbrückung der Lücke zwischen präklinischer und klinischer Forschung anbieten zu können. Diese Akkreditierung ist ein Beweis für die Kompetenz unserer hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Spitzentechnologien, die sie auf kompetente Weise einsetzen."

Indivumed Services verfügt über eine äußerst sorgfältig kuratierte und charakterisierte Biobank mit annähernd einer Million Proben und den dazugehörigen klinischen Daten. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein weitreichendes Netzwerk von mehr als 60 klinischen Standorten in den USA, in Europa und Asien aufgebaut. Dieses Netzwerk bietet direkten und kontrollierten Zugriff auf Bioproben von chirurgisch entferntem Gewebe sowie auf Blutproben, die um umfassende klinische Daten ergänzt werden. Alle Proben werden nach einheitlichen Standardarbeitsanweisungen gewonnen, um die Ischämiezeit zu standardisieren, wodurch die Qualität und Eignung für Multi-Omics-Analysen und die Modellentwicklung gewährleistet werden kann. Indivumed Services ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience und unterhält Betriebsstätten in Deutschland und in den USA.

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das seinen Kunden präklinische und translationale Plattformen bereitstellt, um deren Forschung in den Bereichen Onkologie, Immunonkologie und immunvermittelte Entzündungskrankheiten voranzubringen. Crown Bioscience ist das einzige präklinische Auftragsforschungsinstitut, das Tumor-Organoide mit der bewährten Hubrecht-Organoid-Technologie anbietet. Darüber hinaus haben wir die größte kommerziell verfügbare PDX-Sammlung der Welt entwickelt. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Kunden bei der Entwicklung neuer Therapien zu unterstützen, um die Chancen zu maximieren, dass Patienten die richtige Behandlung zur richtigen Zeit erhalten. Crown Bioscience wurde 2006 gegründet und verfügt über 14 Einrichtungen in den USA, Europa und Asien.

