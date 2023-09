Halle (ots) -



Es ist dieser besondere Blick auf Baerbock, die ihren mittlerweile vier Besuchen in der Ukraine stets eine spezielle Bedeutung gab. Baerbock reiste im Jahr 2022 als erstes deutsches Kabinettsmitglied nach Kriegsbeginn nach Kiew. Zu Beginn dieses Jahres wagte sie, was die Ukrainer ihr hoch anrechnen, auch einen Besuch im lange umkämpften Charkiw nahe der russischen Grenze.



Jetzt spielte erneut Baerbocks Kritik an Putins Kriegsverbrechen eine zentrale Rolle. Sie kündigte an, im kommenden Winter alles zu tun, um Kiew beim raschen Wiederaufbau zerstörter ziviler Einrichtungen zu helfen. Putin wolle durch immer neue völkerrechtswidrige Luftangriffe die Menschen zermürben und am Ende emotional brechen - dieser Plan dürfe nicht aufgehen.



