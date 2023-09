Paris (ots/PRNewswire) -Die Bank Indonesia (@bank_indonesia), das indonesische Ministerium für Genossenschaften und KMUs (@kemenkopukm) sowie die Botschaft der Republik Indonesien in Paris haben ihr Engagement für die islamische Wirtschaft bekräftigt, indem sie das Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) (@in2motionfest) auf der Front Row Paris 2023 am 2. September 2023 unterstützen. Im Anschluss an diese Veranstaltung wird die Indonesische Modekammer (Indonesian Fashion Chamber, IFC) das IN2MOTIONFEST in Jakarta während des 10. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) (@isef.id) vom 25.bis 27. Oktober 2023 präsentieren.Unter dem Motto "Weaving Sustainability into Modest Fashion with Indonesian Textiles" kombiniert das IN2MOTIONFEST 2023 in Paris Modeschauen und Fachausstellungen, um seine weltweite Marktpräsenz zu fördern und sich als führende Veranstaltung zu etablieren.Der stellvertretender Direktor der Bank Indonesia Juda Agung erklärte: "Das IN2MOTIONFEST fördert Indonesiens Modest Fashion und Halal-Lifestyle auf globaler Ebene und positioniert Indonesien als zentralen Akteur in der globalen Halal-Industrie, der neue Möglichkeiten erschließt und seine Geschäftspräsenz weltweit stärkt."Laut dem 2022 State Global Islamic Economy Report liegt Indonesien im Bereich der Modest Fashion neben den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei auf Platz 3 der Weltrangliste und verfügt über ein vielfältiges Angebot an Halal-Produkten und -Dienstleistungen mit großem Wachstumspotenzial.Der Botschafter der Republik Indonesien in Frankreich Mohamad Oemar unterstützte dieses Vorhaben und betonte, dass das IN2MOTIONFEST durch diese Zusammenarbeit in die globale Modewelt aufsteigen und Indonesien als globales Zentrum für Modest Fashion etablieren wird.IN2MOTIONFEST in Paris präsentiert die Frühjahr-Sommer-Kollektionen 2024 von acht indonesischen Designern:- Syukriah Rusydi (@syukriah_rusydi) "Lost in Versailles" verbindet Seide aus Aceh mit dem Frankreich zur Zeit der Renaissance.- Sanet Sabintang (@sanet_official) "Grateful Heart" recycelt ostjavanische Stoffe zu lässigen und künstlerischen Stücken.- Wening Angga (@wening.angga) "Mixture of Wastra" kombiniert indonesische Stoffe mit zeitgenössischen Designs.- Sakinah by Thiffa Qaisty (@thiffaqaisty) "Serenity" präsentiert Stoffe aus Nord-Sumatra in femininen A-Linien-Silhouetten.- Anggia Handmade (@anggiahandmade.official) "Soumade" hebt die Cirebon-Batik in ausgefallenen Designs hervor.- kami. (@kamiidea) "Orva" ist aus balinesischem Endek-Stoff gefertigt und besticht durch seinen Pariser Touch.- KHANAAN (@khanaanshamlan) verbindet indonesische Stoffe mit geometrischen Mustern, die von Städtearchitektur inspiriert sind.- Itang Yunasz (@itangyunasz) "Exotasia" integriert balinesische Gringsing-Weberei und Palembang-Songket.In diesem Jahr war das IN2MOTIONFEST in großen Städten auf der ganzen Welt zu Gast, darunter Dubai, Daegu, Pretoria und Paris. Ziel war es, die indonesische Modest Fashion durch Investitionen, Handel und die Unterstützung des islamischen Wirtschafts- und Finanzsektors weltweit bekanntzumachen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2206813/Liputan_IN2MFINPARIS_3.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bank-indonesia-bewirbt-zusammen-mit-dem-ministeriumvertretungen-indonesian-modest-fashion-auf-der-weltbuhne-301923613.htmlPressekontakt:Erwin Haryono,geschäftsführender Direktor,Abteilung für Kommunikation,Informationen zu Bank Indonesia,Tel. 131 und 1500131,E-Mail: bicara@bi.go.idOriginal-Content von: Indonesian Fashion Chamber (IFC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171768/5600664