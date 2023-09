Bacardi will das Markenwachstum in der aufstrebenden Super-Premium-Mezcal-Kategorie beschleunigen

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, hat heute den Abschluss einer Transaktion bekannt gegeben, durch die das Familienunternehmen zum alleinigen Eigentümer von ILEGAL Mezcal wird, einem führenden handwerklich hergestellten Super-Premium-Mezcal.

Die Transaktion knüpft an eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen Bacardi und ILEGAL an, die seit 2015 besteht.

Die stark aufstrebende Kategorie der Super-Premium-Plus-Mezcals wird laut IWSR in den kommenden fünf Jahren mit einem CAGR von 16 wachsen. Erwartungen zufolge wird die Agavenkategorie mit Mezcal und Tequila, die vor kurzem den amerikanischen Whiskey überholt hat, bis 2027 zur weltweit sechstgrößten Kategorie und zur zweitgrößten Kategorie (nach Wert) in den USA aufsteigen. Mit 86 des weltweiten Marktanteils dominieren die USA die Kategorie der Super-Premium-Mezcals. (Quelle: IWSR 2022).

"ILEGAL hat das Potenzial, die Super-Premium-Mezcal-Kategorie auf globaler Ebene anzuführen und ist eine perfekte Ergänzung unseres Portfolios. Die Aufnahme von ILEGAL in unser Unternehmen positioniert die Marke für ein noch stärkeres Wachstum, da Mezcal immer mehr Verbraucher gewinnt", berichtet Barry Kabalkin, Vice Chairman bei Bacardi Limited.

"Bacardi und ILEGAL teilen ihr Engagement für soziale Anliegen, Qualität und ökologische Nachhaltigkeit. Darauf werden wir gemeinsam aufbauen, um langfristig zu investieren. Als Familienunternehmen in der siebten Generation handeln wir mit Weitsicht, um das Erbe von Bacardi zu erhalten", so Mahesh Madhavan, Chief Executive Officer bei Bacardi Limited.

ILEGAL, das weltweit für sein Lifestyle-Branding bekannt ist, ist auch stolz darauf, ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Unternehmen zu sein. Das Unternehmen beschäftigt Maestros Mezcaleros der vierten Generation in Santiago Matatlán, Oaxaca, Mexiko. ILEGAL Mezcal wird in kleinen Chargen zu 100 Prozent aus Espadin-Agave doppelt destilliert. ILEGAL Mezcal wird ausschließlich aus natürlichen Zutaten hergestellt und verwendet keine künstlichen Farbstoffe, Hefen, Aromen oder Zusatzstoffe. Er ist vom Consejo Regulador del Mezcal (CRM) zertifiziert als "Artisanal Mezcal" handwerklich hergestellter Mezcal.

John Rexer gründete ILEGAL im Jahr 2006, nachdem er jahrelang mit kleinen Destillateuren in Oaxaca kooperiert hatte, um Mezcal für seine Bar in Guatemala herzustellen. Johns setzte sich das Ziel, den besten handwerklichen Mezcal auf den Weltmarkt zu bringen. Im Rahmen einer engen Zusammenarbeit mit Destillateuren in Oaxaca schuf er nachhaltige Arbeitsplätze und setzte sich für den Schutz der Umwelt und die Bewahrung der regionalen Kultur ein. John wird weiterhin die Vision der Marke leiten.

"Wir freuen uns auf die nächste Etappe dieser Entwicklung", erklärt John Rexer. "Für ILEGAL ist Erfolg nicht allein dadurch definiert, immer mehr Flaschen in den Regalen zu sehen. Es geht darum, unser Geschäft auf die richtige Weise aufzubauen. Wir werden auch in Zukunft der handwerklichen Produktion, den Menschen in Oaxaca und unseren Grundwerten verpflichtet sein. Als Teil von Bacardi wird ILEGAL einem größeren Publikum zugänglich sein und zugleich unseren Einsatz für Nachhaltigkeit und ein verantwortungsvolles Wachstum des Unternehmens aufrechterhalten."

ILEGAL Mezcal ist erhältlich als Joven, mit vollmundigem Agavengeschmack und leichtem Raucharoma, als Reposado, der sechs Monate in mittelstark gebrannten Fässern ("Medium Char") aus amerikanischer Eiche gereift ist, und als Añejo, der 13 Monate in einer Kombination aus neuen und gebrauchten Medium-Char-Fässern aus amerikanischer Eiche gereift ist.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, GREY GOOSE® Wodka, PATRÓN® Tequila, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100% blauer Agaven-Tequila sowie andere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S® Scotch Whisky, ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör und ERISTOFF® Wodka. Das vor mehr als 161 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt heute etwa 9.000 Mitarbeitende, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und vertreibt seine Marken in über 160 Ländern. Bacardi Limited bezieht sich auf die Unternehmensgruppe Bacardi, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Instagram.

Über ILEGAL Mezcal

ILEGAL Mezcal wurde 2006 gegründet und zählt heute zu den führenden handwerklichen Mezcals der Welt. ILEGAL Mezcal wird in mehr als 40 Ländern vertrieben und hat zahlreiche Auszeichnungen für Qualität und Branding erhalten. Die Marke hat eine Vielzahl an Preisen gewonnen, darunter einen Gold Honor Shorty Award für Markenidentität, und wurde von Bloomberg zum Agave Spirit of 2022 ernannt. Das Unternehmen ist stolz darauf, neben seinen Joven-Ausführungen auch feine gereifte Mezcals auf den Markt zu bringen. ILEGAL wird in Oaxaca, Mexiko, hergestellt und abgefüllt. Die Herstellung ist zu 100 Prozent handwerklich mit reifen Espadin-Agaven, Grubenöfen, Tahona-Mühlen und kleinen Kupferbrennblasen. Besuchen Sie www.ilegalmezcal.com oder Instagram.

Contacts:

