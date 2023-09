The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.09.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2023



ISIN Name

CA68405D1096 OPTIMUM VENTURES

CA88166Y1007 TETRA BIO-PHARMA INC.

CA04017M1041 ARES STRATEGIC MINING

FR001400HMK8 VERGNET S.A. EO 0,0001

GG00BMH3TR59 SCHIEHALLION FD CDL

IT0005429227 IGEAMED S.P.A.

SE0014730719 CHROMOGENICS AB O.N.

US03209T2087 AMPIO PHARMAC. NEW -,0001

US86804F2020 SUPER LEAGUE GAMING -,001

US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01

