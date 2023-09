Die Banktitel, vor allem die deutschen, zählen nicht gerade zu den Überfliegern an der Börse. Dennoch glaubt die Bank of America einen Finanztitel gefunden zu haben, der Potenzial hat. Die Analysten haben die Aktie von Raymond James Financial untersucht und glauben, dass das Unternehmen gut vor makroökonomischem Gegenwind geschützt ist. Das Kursziel sehen sie bei 122 Dollar.Analyst Mark McLaughlin sagt, dass die Diversifizierung von Raymond James und die potenzielle Fähigkeit, künftigen makroökonomischen ...

