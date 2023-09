VW erzielt vor Gericht einen Zwischenerfolg und muss Schweizer Autobesitzern im Zuge des Dieselskandals keinen Schadenersatz zahlen. In Wolfsburg fallen aufgrund von Teilemangel erste Schichten aus.Anzeige:Eine Sammelklage von rund 2000 Besitzern von Dieselfahrzeugen des VW-Konzerns (DE0007664039) ist in der Schweiz gescheitert. Damit gehen die Schweizer Autobesitzer in Folge des Dieselskandals leer aus und erhalten keine Entschädigungszahlung. Im Vorfeld hatten die Kläger auf eine Entschädigung zwischen 1600 und 5000 Euro gehofft. Tatsächlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...