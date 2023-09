Planview ist am besten in der Ausführung und am weitesten in der Vision positioniert

Planview ein führendes Unternehmen für Portfolio Management und Value Stream Management, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im September 2023 von Gartner Magic Quadrant for Adaptive Project Management and Reporting (APMR)1 zum zweiten Mal in Folge basierend auf der Vollständigkeit der Vision und der Umsetzungsfähigkeit als Leader eingestuft wurde.

Laut Gartner "haben die Leader ein nachweisliches Verständnis für das breite Spektrum der Kundenbedürfnisse im APMR-Markt und reagieren weitgehend auf den fortgeschrittenen Reifegrad der APMR-Methodik innerhalb ihrer Kundenbasis. Leader engagieren sich aktiv als Vordenker auf dem Markt und tragen mit starken grundlegenden Projekt- und Arbeitsmanagementfähigkeiten in Verbindung mit gut definierten Implementierungsplänen zum Erfolg der Kunden bei. Diese Anbieter verfügen über eine umfassende Vision, die sich in ihren Produkt-, Marketing- und Vertriebskapazitäten widerspiegelt, um die Marktakzeptanz auf globaler Ebene zu fördern."

Laden Sie ein kostenloses Exemplar des Berichts herunter: https://info.planview.com/gartner-adaptive-pm-reporting-mq-_report_prm_en_reg.html

"Wir befähigen Organisationen zu herausragenden Leistungen, indem wir die Unternehmensstrategie mit der Arbeit auf Teamebene in Einklang bringen. Das sorgt für höchste Effizienz und liefert Ergebnisse", sagt Louise K. Allen, Chief Product Officer bei Planview. "Mit Planview werden Teams agil und widerstandsfähig gegenüber sich entwickelnden Herausforderungen, fördern die Zusammenarbeit und die Fähigkeit, Pläne und Strategien zu schwenken, die mit den übergreifenden Geschäftszielen im Einklang stehen. Unsere datengesteuerte Plattform ermöglicht Einblicke in Echtzeit und beschleunigt die Priorisierung von Initiativen, die einen maximalen Geschäftswert schaffen. Wir geben Unternehmen das Rüstzeug an die Hand, um in der heutigen, sich ständig verändernden Unternehmenslandschaft die Komplexität zu bewältigen und nachhaltige Innovationsbemühungen zu erreichen."

Über Planview

Planview hat ein Ziel: die Zukunft der vernetzten Arbeit zu gestalten, von der Idee bis zur Wirkung. Planview hilft Unternehmen dabei, das zu erreichen, was am wichtigsten ist. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, von der Notwendigkeit zur Geschwindigkeit, von der Leidenschaft zum Fortschritt und vom Overhead zur Optimierung zu gelangen. Unsere vernetzte Lösungsplattform unterstützt die geschäftlichen und digitalen Transformationen von mehr als 4.500 Kunden weltweit, darunter 59 der Fortune 100. Planview ermöglicht es Unternehmen, die Markteinführungszeit und die Vorhersagbarkeit zu verbessern, die Effizienz zu steigern, um Kapazitäten freizusetzen und sicherzustellen, dass ihre strategisch wichtigsten Initiativen die gewünschten Geschäftsergebnisse liefern. Erfahren Sie mehr über unser Portfolio unter planview.com, und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn und Twitter.

