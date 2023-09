The following instruments on XETRA do have their first trading 12.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.09.2023Aktien1 US4280501085 Hesai Group ADR2 CA7480331072 Quebec Innovative Materials Corp.3 US8703212055 Swedish Orphan Biovitrum AB ADR4 US9292631010 WH Smith PLC ADR5 SE0020847481 Chromogenics AB6 US86804F3010 Super League Gaming Inc.7 GG00BJ0CDD21 The Schiehallion Fund Ltd.8 FR001400JXA2 Vergnet S.A.Anleihen1 USN15516AH53 Braskem Netherlands Finance B.V.2 US718172DD84 Philip Morris International Inc.3 XS2655993033 Rexel S.A.4 USU9273ADQ59 Volkswagen Group America Finance LLC5 USU9273ADT98 Volkswagen Group America Finance LLC6 USU9273ADS16 Volkswagen Group America Finance LLC7 DE000DD5A4W3 DZ BANK AG8 DE000DD5A4V5 DZ BANK AG9 IT0005561250 Banco di Desio e della Brianza S.p.A.10 US526107AG24 Lennox International Inc.11 USL6401PAM51 Minerva Luxembourg S.A.12 US718172DE67 Philip Morris International Inc.13 US718172DC02 Philip Morris International Inc.14 USU9273ADR33 Volkswagen Group America Finance LLC