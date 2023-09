Hannover (www.anleihencheck.de) - Börsianer zeigten sich am Montag vor der mit Spannung erwarteten Zinssitzung der EZB zuversichtlich, so die Analysten der Nord LB.Marktteilnehmer würden auf eine Zinspause spekulieren - in der Hoffnung, dass Frau Lagarde der schwächelnden europäischen Wirtschaft nicht noch mehr Gegenwind zufüge. Deutsche Bunds seien vor der heute anstehenden Primärmarktauktion leicht unter Druck gekommen (10Y: 2,63% +3BP). ...

