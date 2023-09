Nach dem positiven Wochenstart hält die freundliche Tendenz am deutschen Aktienmarkt voraussichtlich auch am Dienstag erst einmal an. Dabei dürfte der Handel laut Börsianern von positiven Vorgaben der Wall Street profitieren. Der DAX wird zu Handelsbeginn rund 0,2 Prozent fester bei 15.829 Punkte erwartet. Folgende Themen dürften die Kursentwicklungen beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall Street ...

