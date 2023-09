12. September 2023 / IRW-Press / - Das Board of Directors von Aspermont Limited gibt in tiefer Trauer bekannt, dass der Chairman des Unternehmens, Andrew Kent, ganz plötzlich einem Herzanfall erlegen ist.

Das Board und die gesamte Belegschaft möchten Andrews Familie und seinen vielen Freunden ihre aufrichtige Anteilnahme zum Ausdruck bringen.

"Andrew hat in den vergangenen 30 Jahren eine tragende Rolle in der Entwicklung und Finanzierung der branchenführenden Geschäftsstrategie von Aspermont gespielt, stand der Unternehmensführung als Mentor zur Seite und übernahm in jüngerer Zeit auch diverse Führungsaufgaben.

Wir werden Andrew sehr vermissen und das von ihm maßgeblich mitentwickelte Geschäftsmodell von Aspermont erfolgreich und ganz in seinem Sinne weiterführen und ausbauen.

Die Bestellung eines neuen Chairman werden wir zeitgerecht bekannt geben."

Alex Kent (Managing Director) im Namen des Board

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont betreibt als weltweit führender Mediendienstleister für die internationalen Rohstoffbranchen ein XaaS-Wirtschaftsmodell (Everything-as-a-Service), das hochwertige Inhalte für ein rasch wachsendes internationales Publikum bereitstellt. Dieses adaptierbare Modell bietet Aspermont die Möglichkeit, seine Dienste auch neuen Geschäftsbereichen in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Sprachen anzubieten. Unser zahlendes internationales Publikum wächst weiter und damit eröffnen sich für uns neue Möglichkeiten für den gewinnbringenden Einsatz unserer riesigen Datenbank, die durch die Aufnahme neuer Fachkräfte, welche unser Wissenskapital und unsere Kompetenzen bereichern, laufend aufgewertet wird.

Aspermont ist an der Australischen Börse gelistet und notiert an der Frankfurter Börse, Tradegate und anderen deutschen Regionalbörsen. Das Unternehmen ist weltweit mit Niederlassungen in Großbritannien, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur und den Philippinen vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

