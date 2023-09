"Technology-for-Good"-Partnerschaft für einen sicheren, zuverlässigen und leistungsstarken Transportdienst in der Region "Grand Paris"

Alcatel-Lucent Enterprise und Nokia haben sich zusammengetan, um gemeinsam die Netzwerkinfrastruktur für den Grand Paris Express, eines der größten U-Bahn-Projekte in Europa, aufzubauen und zu betreiben.

Die künftige Metro umfasst 200 Kilometer neue Gleise, die vier zusätzliche Linien um Paris herum schaffen (Linien 15, 16, 17 und 18) und die bestehende Linie 14 verlängern werden. Darüber hinaus werden 68 neue U-Bahn-Stationen gebaut, die dazu beitragen, neue nachhaltige Stadtzentren an diesen Standorten zu schaffen.

Alcatel-Lucent Enterprise und Nokia haben ihre sich ergänzenden Angebote kombiniert, um eine zertifizierte und integrierte End-to-End-Infrastruktur für den Grand Paris Express bereitzustellen. Die Lösungen umfassen ein hochmodernes Multi-Service-IP/MPLS-Hochgeschwindigkeits-Backbone-Netz von Nokia, das auch das Router-Portfolio einschließt, um alle Betriebs- und Wartungsanforderungen des Grand Paris Express zu erfüllen.

Die robuste LAN OmniSwitch®-Reihe von Alcatel-Lucent Enterprise wird in Bahnhöfen und abgelegenen Industriegebieten installiert, um die Videoüberwachung und Luftqualitätskontrolle über IoT-Sensoren zu ermöglichen. Betriebsdaten werden so in Echtzeit bereitgestellt. Das steigert die Effizienz, erhöht die Sicherheit und verbessert den Fahrgastkomfort. Die Kommunikation zwischen dem zentralen Kontrollzentrum und den automatisierten Bahnhöfen, Strecken und Depots, die überwacht werden, ist für den täglichen Betrieb und die Wartung von zentraler Bedeutung und stellt eine wichtige Komponente der Cybersicherheitsstrategie des Projekts dar.

Für die zwei Millionen Reisenden, die täglich im Großraum Paris unterwegs sind, verspricht das neue Kommunikationssystem ein höheres Serviceniveau mit intuitivem Ticketing und erweiterten digitalen Diensten, wie z. B. einer größeren Konnektivität.

"Zusammen mit Nokia setzen wir die Digitalisierung im Rahmen des Smart-Mobility-Projekts Grand Paris Express um. Gemeinsam werden wir ein zertifiziertes, unternehmenskritisches Netzwerk bereitstellen, das einen CO2-freien Transport unterstützt. Alcatel-Lucent Enterprise erfüllt die Bestimmungen des UN Global Compact zur nachhaltigen Entwicklung vollständig und ist diesen verpflichtet. Dieses Projekt ist ein mustergültiges Beispiel für unsere 'Technology for Good'-Strategie", sagt Rukmini Glanard, Chief Business Officer bei Alcatel-Lucent Enterprise.

Nathan Stenson, Nokia Vice President, Global Partner Channel, ergänzt: "Wir stärken die Geschäftsbeziehung zu unserem Technologie- und Go-to-Market-Vertriebspartner Alcatel-Lucent Enterprise, der eine geschäftskritische End-to-End-Netzwerkarchitektur auf Basis der führenden IP/MPLS-Technologie von Nokia bereitstellt. Diese hochmoderne Technologie ermöglicht ein leistungsstarkes Multi-Service-IoT-Netzwerk. Mit ihm wird die Luftqualität und die Videoüberwachung in Bahnhöfen mit 13.000 Kameras und künstlicher Intelligenz (KI) gemanagt, um die Sicherheit im gesamten Grand Paris Express zu verbessern."

Nokia hat unternehmenskritische Netzwerke für mehr als 2.600 führende Unternehmenskunden in den Bereichen Transport, Energie, Großunternehmen, Fertigung, Webscale und öffentlicher Sektor auf der ganzen Welt bereitgestellt.

Beide Unternehmen arbeiten gemeinsam an diesem langfristigen Projekt, das bis 2035 laufen soll, sowie an mehreren anderen Projekten für Kunden aus dem Transportwesen in aller Welt.

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt. Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als eine Millionen Kunden in aller Welt betreut. Mit seinem Hauptsitz in Frankreich und mehr als 3.400 Geschäftspartnern weltweit verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.

Besuchen Sie unsere Webseite: https://www.al-enterprise.com/de-de

Aktuelle Nachrichten finden Sie auf LinkedIn, Facebook, Twitter, und Instagram.

Über Nokia

Wir bei Nokia entwickeln Technologien, die der Welt helfen, gemeinsam zu handeln.

Als Innovationsführer im Bereich B2B-Technologie leisten wir Pionierarbeit bei der Entwicklung von Netzen, die erkennen, denken und handeln, indem wir unsere Arbeit in Mobilfunk-, Festnetz- und Cloud-Netzen nutzen. Darüber hinaus schaffen wir Werte durch geistiges Eigentum und langfristige Forschung, angeführt von den preisgekrönten Nokia Bell Labs.

Service Provider, Unternehmen und Partner auf der ganzen Welt vertrauen auf Nokia, wenn es darum geht, sichere, zuverlässige und nachhaltige Netze bereitzustellen. Sie arbeiten mit uns zusammen, um die digitalen Dienste und Anwendungen der Zukunft zu entwickeln.

Aktuelle Nachrichten finden Sie auf LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230912192236/de/

Contacts:

Kontakt für Medienanfragen

Igor Leko

ALE Deutschland GmbH

igor.leko@al-enterprise.com



Globale Anfragen:

Carine Bowen press@alenterprise.com



Nokia Communications, Corporate

Press.Services@nokia.com



Agenturkontakt:

Arno Laxy/Johannes Manger

Sympra GmbH (GPRA)

Agentur für Public Relations

ale@sympra.de

0711 9 47 67 0