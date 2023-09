Der SAP-Rivale Oracle hat am Montag seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Auffällig dabei: Das Wachstum im Cloud-Bereich verlangsamt sich und überraschte die Anleger damit negativ. Aus diesem Grund dürfte auch der DAX-Konzern SAP am Dienstag mit einem spürbaren Abschlag in den Handel starten.Das Wachstum des Cloud-Geschäfts beim Software-Konzern Oracle hat sich im vergangenen Quartal verlangsamt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...